Wie die Formel 1 Fans und Geldgeber lockt

„Bekanntermaßen einst ein Sport, in dem in wenigen Jahren Vermögen verschleudert wurden, oft mit wenig oder keiner Gegenleistung, sieht es so aus, dass die Zahlen in der Formel 1 sich addieren“, schrieb der britische „Guardian“ daraufhin. Und Domenicali erinnert sich: „Es gab in der Vergangenheit Teams, die wurden für ein Pfund verkauft, jetzt bietet der Markt fast Milliarden an und sie (Teams) lehnen es ab. Je mehr alles wächst, umso stärker wird das Geschäfts-Fundament, auf dem wir arbeiten.“