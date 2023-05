Wolff über Schumacher: Situation in 2024 ist so ungünstig

„Es ist eine schwierige Situation, weil die Cockpits bei uns vergeben sind und ich mir für den Mick wünschen würden, dass er einen Sitz bekommt, er hätte das auch verdient“, sagte Wolff am Rande des Großen Preises von Monaco dem Pay-TV-Sender Sky. „Die Situation in 2024 ist so ungünstig, in 2025 gehen wieder ein paar Türen auf.“ Mick Schumacher hatte beim deutschen Werksteam nach der Ausmusterung bei Haas einen Vertrag als Ersatzfahrer für die beiden Stammpiloten Lewis Hamilton und George Russell bekommen.