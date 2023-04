Zoff und Sexismus-Vorwürfe: Fia-Boss Sulayem in der Kritik

Vor dem Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) in Baku reagierte die Fia auf die neuesten Anschuldigungen. Die ehemalige Mitarbeiterin Shaila-Ann Rao, einstige Interims-Generalsekretärin, verfasste vor ihrem überraschenden Abgang Ende vergangenen Jahres einen Brief, in dem sie sexistisches Verhalten beklagte. Diese Vorwürfe gegen Ben Sulayem sollen aber nie untersucht worden sein.