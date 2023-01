Ahlmann reitet bei Weltcup-Quali in Leipzig zum Sieg

Nach dem Championat am Samstag ist der Große Preis am Sonntag der abschließende Höhepunkt des Turniers in der Messehalle. In der wichtigsten Prüfung des Turniers können die Springreiter Punkte für das Weltcup-Finale sammeln. Als einziger deutscher Reiter hat Daniel Deußer als Vierter nach 10 von 14 Stationen in der Westeuropa-Liga bereits ausreichend Punkte, um im April beim Finale in Omaha reiten zu dürfen. Der in Belgien lebende Profi verzichtete daher auf einen Start in Leipzig.