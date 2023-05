André Thieme gewinnt zweite Derby-Quali

Hamburg (dpa) - . Nach seinem Fehlstart zum Auftakt des Turnierklassikers in Hamburg hat Europameister André Thieme in der zweiten Qualifikation zum deutschen 92. Spring-Derby wieder in die Spur gefunden. Der 48-Jährige aus Plau am See gewann die mit 53.000 Euro dotierte Prüfung auf Contadur. Im vergangenen Jahr war das Duo beim Derby Dritter geworden.