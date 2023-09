Angriffslust nach Frust: Jagd auf Reit-EM-Einzel-Medaillen

„Es ist nach wie vor schwer für mich, das Ergebnis einzuordnen“, sagte Otto Becker in Mailand. „Platz vier ist nicht so schlecht“, sagte er angesichts des Ausfalls von Vorreiter Marcus Ehning: „Aber es wäre auch ohne Marcus mehr drin gewesen.“ Nun hofft der Coach auf Edelmetall im Einzel-Finale am Sonntag.