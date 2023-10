Bewerbung für Reit-WM in Aachen 2026: Alles oder nichts

Sechs Disziplinen wollen die Macher des größten Reitturniers der Welt in drei Jahren organisieren. Nur bei der Vielseitigkeit gibt es zwei Konkurrenten mit Boekelo und Burghley, was die Sache kompliziert macht. Aachen setzt dabei auf die Strategie: Alles oder nichts. „Das haben wir der FEI so mitgeteilt“, sagt Peters.