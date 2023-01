Deutsche Reiter erfolgreich in Basel

Auf Stargold absolvierte der 47-Jährige aus Marl den Stechparcours der besten Sieben fehlerfrei in 33,49 Sekunden. Schneller war nur der Weltranglisten-Erste und Doppelweltmeister Henrik von Eckermann. Der Schwede lag mit 33,43 Sekunden sechs Hundertstelsekunden vor dem deutschen dreimaligen Weltcup-Finalsieger. Platz drei ging an den Schweizer Pius Schwizer auf Vancouver de Lanlore in 34,03 Sekunden.