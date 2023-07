Deutsche Springreiter in Hickstead ohne Glück

Außer Vogel gingen in Hickstead für Deutschland an den Start: Gerrit Nieberg (Sendenhorst) auf Blues D’Aveline mit acht und zwölf Strafpunkten in beiden Umläufen, Marcus Ehning (Borken) auf Revere mit vier und 16 und Jörne Sprehe (Fürth) auf Hot Easy mit vier und acht Strafpunkten.