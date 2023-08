Deutsche Springreiter ohne Topplatzierungen in Valkenswaard

Der Sieg ging an die Niederländerin Sanne Thijssen, die mit Con Quidam den Österreicher Max Kühner auf Up Too Jacco Blue und den Briten Ben Maher im Sattel von Dallas Vegas Batilly auf die Plätze zwei und drei verwies. Thijssen kassierte für ihren Sieg 100.000 Euro Preisgeld. Weiter geht es mit der Global Champions Tour vom 15. bis zum 17. September in Italiens Hauptstadt Rom.