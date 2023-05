Deutsches Springreiter-Quartett beim Nationenpreis Zweiter

Bei immer stärker werdendem Regen leistete sich in der zweiten Runde nur Mario Stevens mit Starissa einen Abwurf aus deutscher Sicht. In die Wertung flossen aber lediglich die fehlerfreien Umläufe von Patrick Stühlmeyer und Drako de Magure, Stefan Engbers und Baju sowie Philipp Schulze Topphoff und Clemens de la Lande ein. „Ich bin froh, ein Pferd an meiner Seite zu haben, das mit mir kämpfte“, sagte Schulze Topphoff und Co-Bundestrainer Marcus Döring ergänzte: „Mit der Teamleistung bin ich zufrieden.“ Das Ergebnis sei ein „guter zweiter Platz“, sagte Döring.