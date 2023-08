Deutsches Team bei Vielseitigkeits-EM nach Dressur Zweiter

Nach dem abschließenden Ritt im Viereck von Michael Jung aus Horb mit Chipmunk belegt die Mannschaft den zweiten Platz. Vor dem Quartett von Bundestrainer Peter Thomsen liegt auf Rang eins der Topfavorit und Titelverteidiger aus Großbritannien. Am Samstag folgt in Le Pin-au-Haras der Geländeritt, ehe als dritte Teilprüfung am Sonntag das Springen auf dem Programm steht.