Die wichtigsten Infos zum Wiesbadener Pfingstturnier

Anmut im Schlosspark: Auch die Dressurprüfungen locken Tausende zum Pfingstturnier. Archivfoto: Volker Dziemballa

WIESBADEN - Selten kommen Reitsportfans so nahe ans sportliche Geschehen heran wie beim internationalen Longines Pfingstturnier Wiesbaden im Biebricher Schlosspark. Nach zwei Jahren Zwangspause hofft Kristina Dyckerhoff, Präsidentin des ausrichtenden Wiesbadener Reit- und Fahr-Clubs (WRFC), bei der nunmehr 84. Auflage des viertägigen Groß-Events von Freitag bis Montag wieder auf rund 60.000 Zuschauer. Und hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Seit wann gibt es das Wiesbadener Pfingstturnier?

1929 findet das erste Turnier noch auf dem Sportplatz Kleinfeldchen statt. 1949 feiert das Pfingstturnier im Biebricher Schlosspark Premiere. Seit 2019 ist der Uhrenhersteller Longines Titelsponsor. Die Schweizer sponsern auch die Global Champions Tour, die höchst dotierte Reitserie der Welt. In Wiesbaden sind 2022 insgesamt 343.000 Euro Preisgeld ausgeschrieben.

Welche Höhepunkte hat das Programm zu bieten?

Insgesamt stehen 29 Prüfungen auf dem Programm, davon sind zehn internationale und zwei nationale Dressurprüfungen, dazu 15 internationale Springprüfungen und die Vier-Sterne-Vielseitigkeit. Zum Auftakt steigt am Freitagabend traditionell die Wiesbadener Pferdenacht mit "Six Bars"-Barrierespringen (19.30 Uhr). Sportliche Höhepunkte sind unter anderem die Gelände-Prüfung am Samstag (14 Uhr), die Flutlichtkür am Sonntag (21 Uhr), der Grand Prix Spécial (11.30 Uhr) und der Große Preis von Wiesbaden (16 Uhr) am Montag. Ein weiteres Wiesbadener Highlight ist das beliebte "Jump&Drive" am Sonntagnachmittag (15 Uhr).

Wer darf beim Pfingstturnier starten?

Ein Mix aus regionalen, nationalen und internationalen Sportlern geht bei den Ein- und Vier-Sterne-Springprüfungen an den Start. Insgesamt haben sich 92 Reiter aus 16 Nationen angemeldet.

Auf welche Profis und Stars der Reitsportszene dürfen sich Besucher freuen?

Die Namen Beerbaum, Whitaker oder Lynch stehen auf der Starterliste für den Großen Preis (Stand 1. Juni). Außerdem gibt sich die "Hessen Connection" die Ehre: Mannschafts-Vize-Europameister David Will bringt seinen Kollegen Richard Vogel und dessen Lebensgefährtin Sophie Hinners mit. Dazu gehört auch Nicola Pohl und deren Lebensgefährte Donald Whitaker aus Großbritannien, der Neffe von den legendären Brüdern John und Michael Whitaker. Zwar ist die Siegerin von 2019 Chloe Reid aus den USA 2022 nicht am Start, dafür aber der Drittplatzierte Lucas Porter. Dieser bringt mit Rockstar-Tochter Jessica Springsteen prominente Verstärkung für die USA mit. Im Dressurviereck sind unter anderem Isabell Werth, Dorothee Schneider, Matthias Rath und Sönke Rothenberger am Start. n der Vielseitigkeit wollen es der dreimalige Olympia-Sieger Michael Jung und Olympia-Siegerin Julia Krajewski wieder wissen. Jung startet auch wieder im Springen.

Wo gibt es Tickets?

https://www.pfingstturnier.org (externer Link). Alle Informationen zu Tribünen- und Flanierkarten, Programm, Anfahrt und Parken gibt es online unter(externer Link).

Wie kommt man hin?

Am bequemsten ist die Anreise mit dem ÖPNV. Den Fahrplan gibt es hier . Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, bestehen Parkmöglichkeiten auf den ausgeschilderten P+R-Parkplätzen (Infraserv und HLFUG). Von dort aus verkehren Shuttlebusse von ESWE-Verkehr zum Haupteingang und zurück.

