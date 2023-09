Dreher reitet bei Grand-Slam-Turnier auf Platz vier

Marcus Ehning hätte als Sieger des Großen Preises von Aachen die Möglichkeit gehabt, mit einem Sieg in Spruce Meadows sich den Bonus zu sichern. Wegen der EM in der Woche zuvor hatte der Profi aus Borken aber auf einen Start in Kanada verzichtet, während Fuchs' Pferd nach dem EM-Teamwettbewerb nach Calgary gebracht worden war und der Eidgenosse auf das EM-Einzel verzichtet hatte.