Ehning Erster und Zweiter bei erstem DM-Springen

Der 49-Jährige aus Borken ritt in Balve mit seinen Pferden Flower Girl und Priam du Roset jeweils zwei fehlerfreie Runden in der ersten von zwei Wertungsprüfungen. Mit Flower Girl gewann Ehning aufgrund der besten Zeit. Hinter dem dreimaligen Weltcup-Sieger kam Carsten-Otto Nagel aus Lilienthal mit Curacao auf den dritten Platz. Viele Spitzenreiter verzichteten auf einen DM-Start und reiten am Wochenende bei höher dotierten Turnieren wie in Cannes oder starten als Nationalmannschaft in La Baule.