Ehning: Jagd auf EM-Medaillen statt auf Millionen-Bonus

Die Entscheidung für die EM freut besonders den Bundestrainer. „Marcus zieht genau in die Richtung mit, wie wir es brauchen“, sagte Becker. Mit nur einem Spitzenpferd ist eine solche Entscheidung aus finanzieller Sicht allerdings schwierig. Allein der Große Preis von Spruce Meadow am 10. September ist mit drei Millionen kanadischer Dollar (2,042 Millionen Euro) dotiert, zudem locken verschiedene Bonus-Möglichkeiten der Grand-Slam-Serie. So hatte Vorjahressieger Daniel Deußer bereits frühzeitig einen erneuten Start mit Killer Queen in Calgary eingeplant - was einen EM-Start mit der Stute praktisch ausschloss.