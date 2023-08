EM-Silber nach dem Schock über Sturz von Reiter Jung

Das deutsche Team ging dezimiert in die dritte und letzte Teilprüfung, weil ausgerechnet der erfolgreichste Reiter auf dem Gelände des französischen Nationalgestüts Haras du Pin ausgeschieden war. Der nach der Dressur im Einzel führende Michael Jung stürzte am Samstag auf der Geländestrecke mit Chipmunk. Der 41-Jährige aus Horb durfte nach diesem Missgeschick am letzten Wasserhindernis nicht mehr weiter reiten und auch nicht im Springen starten. „Das Pferd ist in der Landung einfach gestolpert“, erklärte der Bundestrainer: „Das gehört leider auch mal zum Geländereiten dazu.“