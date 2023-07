Emotionaler Abschied für Beerbaum und andere Reiter

Viele Weggefährten schwärmten von Beerbaum, der im Alter von 59 Jahren am Sonntag beim Ende des CHIO in Aachen seinen Rücktritt verkündete. „Ich habe es seit ein paar Wochen geahnt“, sagte Marcus Ehning, der den Großen Preis von Aachen zum dritten Mal gewann - genauso oft wie Beerbaum. „Ich freue mich wahnsinnig für ihn, dass er hier in Aachen noch solche Runden gedreht hat und gezeigt hat, was er für ein Mann ist.“ Beerbaum habe „sehr große Bedeutung für mich und für den deutschen Reitsport“. Er sei am Anfang der Karriere „ein großer Rückhalt“ gewesen, betonte Ehning.