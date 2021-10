Europameister Thieme verzichtet auf Weltcup-Saison

Andre Thieme überspringt mit seinem Pferd ein Hindernis. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Europameister André Thieme verzichtet auf die am Wochenende in Oslo beginnende Weltcup-Saison der Springreiter.

«André macht wie in den Vorjahren seinen eigenen Plan mit wenig Hallenturnieren», sagte Bundestrainer Otto Becker vor der ersten von elf Weltcup-Stationen in Westeuropa. «Außerdem wird er wieder am Anfang des Jahres mehrere Wochen in den USA reiten.» Zudem verfügt der Reiter aus Plau am See mit Chakaria nur über ein Toppferd, das er schonend einsetze, wie er selber sagte.

Der 46 Jahre alte Thieme hat bei seinen US-Touren in den Vorjahren bereits vier Siege in Eine-Million-Dollar-Springen gewonnen, zuletzt im Frühjahr. Vor einem Monat sicherte er sich mit Chakaria den Einzeltitel bei der EM in Riesenbeck.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-559049/3