Ex-Weltmeisterin Blum reitet wieder im Nationalteam

Mannheim (dpa) - . Nach fast vier Jahren Pause wird die Springreiterin Simone Blum ihr Comeback in der Nationalmannschaft geben. Die Weltmeisterin von 2018 ist von Bundestrainer Otto Becker für den Nationenpreis beim Maimarkt-Turnier am Sonntag in Mannheim nominiert worden. „Sie wird Ciara reiten“, sagte der Coach: „Mannheim passt, da ist ihr Stern aufgegangen.“