Großen Preis von Aachen: Springreiter Ehning feiert Sieg

In der Dressur dominierte Jessica von Bredow-Werndl. Erstmals in ihrer Karriere gewann die 37-Jährige den Großen Dressur-Preis von Aachen. Im Sattel von Dalera siegte die Reiterin aus dem bayerischen Tuntenhausen am Sonntag in der Kür des CHIO vor rund 10.000 Zuschauern mit 90,820 Prozent.