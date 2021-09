Hendrickx reitet vor Meyer-Zimmermann auf Platz eins

Janne-Friederike Meyer-Zimmermann reitet auf Messi. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild)

Hagen a.T.W. - Der belgische Springreiter Dominique Hendrickx hat mit deutlichem Vorsprung die Riders-Tour-Etappe in Hagen bei Osnabrück gewonnen und Janne-Friederike Meyer-Zimmermann auf Platz zwei verwiesen.

Der 47 Jahre alte Profi aus Lier setzte sich im Sattel von Vintadge in der Siegerrunde mit dem schnellsten Ritt durch. Fast zwei Sekunden langsamer war im Sattel von Messi die ehemalige Mannschafts-Weltmeisterin Meyer-Zimmermann, die in Pinneberg einen Hof betreibt.

Zweitbester einheimischer Starter in Hagen war im Sattel von Captain America der frühere deutsche Meister Felix Haßmann, der im nahe gelegenen Lienen lebt. Europameister Andre Thieme (Plau am See) ritt eine Woche nach dem Gold in Riesenbeck sein Zweitpferd Crazy Girl und kam nach einem Abwurf im Normalparcours auf Platz 23.

Nach der fünften Etappe der Riders Tour führt weiterhin Patrick Stühlmeyer (Osnabrück), der in Hagen mit Calcento nicht auf Sieg ritt und nach einer fehlerfreien Runde auf Rang sechs kam. Die Serie musste wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie in dieser Saiosn auf die Etappen in Hamburg und Münster verzichten. Letzte Station soll nach derzeitigem Stand im Februar in Neumünster sein.

