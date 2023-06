Krajewski bei DM: Dritter Meistertitel für Olympiasiegerin

Am Samstag hatte in Luhmühlen die zweimalige Team-Olympiasiegerin Ingrid Klimke für einen Schreckmoment gesorgt. Bei einem Sturz mit ihrer Stute Siena just do it brach sich die 55-Jährige aus Münster das Schlüsselbein und muss zeitnah operiert werden. „Die Ärzte sind zuversichtlich, dass ich schnell wieder im Sattel sitze!“, schrieb die fünfmalige deutsche Meisterin bei Instagram. Nach der Dressur hatte Klimke auf Platz zwei der Meisterschaftswertung gelegen.