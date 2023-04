Kür bei Weltcup-Finale ohne Reiterin Klimke

Omaha (dpa) - . Dressurreiterin Ingrid Klimke kann in der Kür beim Weltcup-Finale am Samstag in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska nicht im Sattel von Franziskus an den Start gehen. Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung mitteilte, habe sich der Hengst „akut vertreten“ und sei nicht einsatzfähig.