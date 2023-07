Millionen-Tour bleibt auf Reitsport-Anlage von Beerbaum

Die Fünf-Sterne-Veranstaltung auf Beerbaums Anlage ist das drittgrößte Freiluft-Springturnier in Deutschland nach Aachen und Hamburg. Riesenbeck ist ein Ortsteil der Gemeinde Hörstel im Tecklenburger Land und war am Wochenende erstmals Teil der Global-Champions Tour, die 15 Etappen plus das Finale in Prag umfasst und insgesamt 36 Millionen Euro ausschüttet.