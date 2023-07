Nach Karriere-Ende: Fünf-Sterne-Reitturnier bei Beerbaum

Die wichtigste Serie des Pferdesports macht in bekannten Orten Station, davon sind die meisten Hauptstädte oder Weltstädte wie New York. Aber in Deutschland sind Hamburg und Berlin nicht mehr Teil der Millionen-Serie. Riesenbeck in Westfalen, ein Ortsteil der Gemeinde Hörstel im Tecklenburger Land, ist die einzige Etappe hierzulande.