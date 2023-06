Olympiasiegerin Krajewski vorn - Klimke im Pech

Die 55-Jährige wird vorerst pausieren müssen. Nach ihrem dritten Platz in der Kür bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve vor einer Woche war sie für die deutsche Equipe beim CHIO in Aachen Ende Juni mit ihrem Pferd Franziskus vorgesehen. In Luhmühlen hatte sie vor dem Geländeritt auf Platz zwei in der Meisterschafts-Wertung gelegen.