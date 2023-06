Paweena Hoppe reitet beim ersten DM-Springen zum Sieg

Platz zwei ging an Julia Plate. Anders als bei internationalen Championaten gibt es bei der DM eine eigene Wertung für Frauen. Insgesamt blieben bei der ersten von zwei Teilprüfungen sieben Paare ohne Abwurf. Die Entscheidung über den Titel fällt am Samstag (14.30 Uhr) in zwei weiteren Runden.