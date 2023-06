Schwedin Tovek gewinnt CHIO-Eröffnungsspringen

Für das zweitbeste deutsche Ergebnis sorgte Daniel Deußer. Der in Belgien lebende Hesse ritt mit Narcos auf Rang vier. Viele Topreiter ließen es in dem Springen vor der abendlichen Eröffnungsfeier allerdings noch locker angehen und ritten nicht auf Sieg. So ließ sich auch Gerrit Nieberg, im Vorjahr Sieger im Großen Preis, reichlich Zeit im Parcours und war im Sattel von Blues d'Aveline mehr als zehn Sekunden langsamer als die schwedische Gewinnerin.