Schwierige EM-Nominierung bei den Springreitern

Zuletzt zeigte der in Belgien lebende Hesse seine starke Form mit Killer Queen. Deußer belegte - nach Platz zwei in Aachen hinter Ehning - am Sonntag beim schweren Fünf-Sterne-Springen in Riesenbeck mit zwei fehlerfreien Runden Platz drei. Vor vier Wochen hatte Deußer die EM nach eigener Aussage „gar nicht richtig auf dem Plan“.