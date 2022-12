Springreiter Dreher Zweiter beim Weltcup in Mechelen

Mechelen war die neunte der insgesamt 14 Weltcup-Etappen für die Springreiter. Mit Stuttgart und Leipzig werden zwei Etappen in Deutschland ausgetragen, Stuttgart war bereits im November dran, Leipzig steht im Januar auf dem Weltcup-Programm. Zum Finale dürfen die besten 18 Reiter der Westeuropa-Liga fahren, es findet zum zweiten Mal nach 2017 Anfang April in Omaha in den USA statt.