Springreiter Schulze Topphoff bester Deutscher in Madrid

Der Sieg ging in Madrid an die für Australien startende Edwina Tops-Alexander auf Fellow Castlefield. Dieses Paar war das einzige, das in Umlauf und Stechen ohne Strafpunkte blieb. Platz zwei sicherte sich der Däne Andreas Schou auf Darc de Lux vor dem Niederländer Jur Vrieling auf Long John Silver. Der Zweit- und Drittplatzierte mussten im Stechen jeweils lediglich einen Strafpunkt für Überschreitung der erlaubten Zeit notieren. 40 Paare standen auf der Starterliste in Madrid, nur drei von ihnen konnten sich mit fehlerfreien Umläufen für das Stechen qualifizieren.