Triumph: Von Bredow-Werndl gewinnt beim Weltcup-Finale

In Paris dürfte die Konkurrenz allerdings stärker sein, denn zwei Topreiterinnen waren beim Weltcup-Finale in der größten Stadt des US-Bundesstaates Nebraska nicht am Start. Doppel-Weltmeisterin Charlotte Fry aus Großbritannien, die in Abwesenheit der deutschen Topreiterin bei der WM im Vorjahr triumphiert hatte, war zwar qualifiziert, verzichtete aber auf den Start in Omaha. Und Vize-Weltmeisterin Cathrine Laudrup-Dufour hatte an keiner der elf Weltcup-Etappen in Westeuropa teilgenommen und damit auf eine mögliche Qualifikation verzichtet.