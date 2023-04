Überraschungssieg durch Vogel in Florida

Für Vogel war es der bisher größte Erfolg neben dem Weltcup-Sieg im November in Stuttgart. Die anderen beiden deutschen Starter verpassten in Wellington das Stechen. Europameister André Thieme (Plau am See) kassierte mit Chakaria im Normalparcours ebenso vier Strafpunkte wie der in Belgien lebende Daniel Deußer mit Killer Queen.