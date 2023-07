US-Springreiter hofft auf Preisgeld von 1,5 Millionen Euro

Der US-Amerikaner hat die Möglichkeit, als zweiter Reiter den Grand Slam des Pferdesports zu gewinnen. Nach seinen Siegen in Genf und in s‘-Hertogenbosch würde sich der 47-Jährige mit einem Erfolg in Aachen die Eine-Million-Euro-Prämie der Serie sichern. Bisher gelang das nur dem Briten Scott Brash.