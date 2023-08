Vielseitigkeits-EM: Als Reit-Weltmeister kein Favorit

„Wir können ja als Weltmeister schlecht sagen, dass wir Außenseiter sind“, sagt Bundestrainer Peter Thomsen. Als Top-Favorit bezeichnet der Coach aber eine andere Mannschaft: „Das sind die Briten. In der Breite sind wir nicht so gut aufgestellt wie sie. Man sieht das an den Fünf-Sterne-Prüfungen wie in Luhmühlen, wie viele Paare sie in den Top Ten haben.“ Sieben waren in der Lüneburger Heide unter den besten zehn. Aber Thomsen sagte auch: „Wenn wir alles richtig machen, können wir sie trotzdem schlagen.“