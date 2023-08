Vielseitigkeits-EM: Traum vom erneuten Gold endet im Wasser

Nach starken Regenfällen in der Nacht war der Geländeritt um zwei Stunden verschoben und die Strecke zudem von 5800 Meter auf 4730 Meter verkürzt worden. An den schwierigen Umständen hat es nach Jungs Aussage nicht gelegen. An der Stelle des Sturzes „war der Boden ja gut“, sagte der Reiter.