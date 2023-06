Vielseitigkeitsreiterin Marzahl geht bei der DM in Führung

Die Meisterschaft wird am Freitag mit den Dressurritten der zweiten Hälfte des Starterfeldes fortgesetzt. Nach dem Geländeritt am Samstag fällt die Entscheidung am Sonntag im Springen. Neben den nationalen Titelkämpfen bietet Luhmühlen eine internationale Prüfung auf Fünf-Sterne-Level an, dem höchsten Niveau des Weltverbandes.