Von Bredow-Werndl feiert bei EM erneutes Dressur-Gold

Am Ende seines EM-Comebacks nach acht Jahren Pause erlebte Matthias Rath eine Enttäuschung, obwohl er lange einen starken Ritt mit Thiago gezeigt hatte. „Es klappte fast alles, aber dann kam die letzte Linie“, kommentierte der 39-Jährige aus Kronberg seinen Special. „Das ist schade, denn der Rest war wirklich gut. Das hat bestimmt zwei bis drei Prozent gekostet.“ So kam Rath auf Rang 19 und kündigte an: „Jetzt hat er sich eine Pause verdient.“