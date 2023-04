Von Bredow-Werndl stark zum Auftakt beim Weltcup-Finale

Omaha (dpa) - . Titelverteidigerin Jessica von Bredow-Werndl hat beim Weltcup-Finale in den USA ihre Favoritenrolle in der Dressur untermauert und im Grand Prix ein starkes deutsches Team angeführt. Die 37-Jährige kam mit Dalera in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska auf 79,922 Prozent und belegte damit den ersten Platz vor Isabell Werth auf Quantaz (77,485).