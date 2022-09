Weg zu Doppel-Gold frei: WM-Pferde fit für das Springen

Michael Jung führt in der Einzelwertung und liegt zudem mit der deutschen Mannschaft auf Platz eins. (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa)

Rocca di Papa - Der Weg für das deutsche Team zu Doppel-Gold bei der Reit-WM in Italien ist frei. Die deutschen Vielseitigkeitspferde überstanden am Sonntagmorgen die tierärztliche Untersuchung in Rocca di Papa bei Rom ohne Beanstandungen.

Am Morgen nach dem schweren Geländeritt ist der bestandene Vet-Check Voraussetzung für das abschließende Springen. Michael Jung führt in der Einzelwertung und liegt zudem mit der deutschen Mannschaft auf Platz eins.

