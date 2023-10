Weltcup-Springen: Schulze Topphoff wird Zweiter in Helsinki

Insgesamt gingen 38 Starter aus 16 Nationen in der finnischen Haupstadt an den Start. Helsinki war die zweite von 14 Stationen des Weltcups in der Westeuropa-Liga. Die besten sieben Ergebnisse eines Reiters werden für die Qualifikation zum Finale gewertet. Das Finale findet vom 16. bis 20. April 2024 in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, statt.