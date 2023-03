Werth und Werndl auf den Plätzen drei und vier

In `s-Hertogenbosch fand die letzte der elf Weltcup-Etappen für die Dressurreiter statt, damit sind die Tickets für das Weltcup-Finale Anfang April in den USA vergeben. Aus deutscher Sicht werden Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera nach Omaha reisen, außerdem haben sich Isabell Werth und Ingrid Klimke qualifiziert. Sie belegen die ersten beiden Plätze des Weltcup-Rankings. In Omaha wird in diesem Jahr das 36. Weltcup-Finale der Dressurreiter ausgetragen, zum 24. Mal ist Werth dabei, die das Finale bereits fünfmal gewonnen hat.