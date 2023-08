WM in Aachen mit fünf Disziplinen: Entscheidung im November

Die Macher des CHIO haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur für fünf Disziplinen beworben. Neben den olympischen Sportarten Dressur, Springen und Vielseitigkeit sind in Aachen auch Wettbewerbe im Voltigieren und in der Para-Dressur geplant. Zuletzt gab es in Aachen 2006 Weltmeisterschaften in sieben Pferdesport-Disziplinen.