11. Etappe: Nächste Chance für die Sprinter

Nach einem hügeligen Beginn, der bis zur Hälfte der 179,8 Kilometer zwischen Clermont-Ferrand und Moulins drei Anstiege der vierten Kategorie bereithält, wird es in Richtung Ziel deutlich flacher. Die lange Gerade am Ende in Richtung Moulins, die zum ersten Mal als Ausrichter einer Tour-Etappe dabei ist, lädt zu einem Massensprint ein.