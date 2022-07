15. Tour-Etappe: Durch die Hitze nach Carcassonne

Die 15. Etappe der Tour de France 2022 führt über 202,5 Kilometer von Rodez nach Carcassonne. (Bild: dpa) (Foto: dpa)

Rodez - Mark Cavendish wird am Sonntag vermutlich traurig auf dem Sofa sitzen. Der Brite stellte nämlich im vergangenen Jahr in Carcassonne mit seinem 34. Tour-Etappensieg den Rekord von Eddy Merckx ein, wollte in diesem Jahr vorbeiziehen.

Doch Cavendish wurde für die 109. Tour de France nicht nominiert, die auf der 15. Etappe über 202,5 Kilometer von Rodez nach Carcassonne rollt. Der größte Faktor im Kampf um den Tagessieg dürfte das Wetter werden. Für das Ziel sind Temperaturen von 39 Grad vorhergesagt. Es weht nur ein leichter Wind aus Nordnordwest, dieser wird kaum kühlen.

© dpa-infocom, dpa:220715-99-35382/3