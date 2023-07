23 Prozent interessieren sich für die Tour de France

Die ARD freute sich am Wochenende bei den ersten beiden Etappen über unerwartet viele TV-Zuschauer, sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurde die Eine-Million-Marke geknackt. Am Sonntag verfolgten im Durchschnitt 1,30 Millionen Menschen das zweite Teilstück in der ARD, was nach Angaben des Senders einem Marktanteil von elf Prozent entspricht und die erfolgreichste Sportsendung des Tages war. Dazu ist auch Eurosport mit der Tour live auf Sendung.