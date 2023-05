Ackermann im Sprint chancenlos

Auf den nächsten drei superschweren Etappen fällt die Entscheidung über den Gesamtsieg. Am Donnerstag geht es nach Val di Zoldo hinauf, bevor am Freitag der extrem schwere Schlussanstieg zu den Drei Zinnen auf die Fahrer wartet. Am Samstag folgt dann noch das Bergzeitfahren nach Monte Lussari, ehe am Sonntag die Schlussetappe mit Start und Ziel in Rom eine Sache der Sprinter sein sollte.