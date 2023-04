Ackermann vor Eschborn-Frankfurt: „Wird härter sein“

Eine gute Platzierung beim Rennen würde dem Pfälzer Schwung für sein Saison-Highlight geben: den Giro d'Italia. Eschborn-Frankfurt gilt für ihn als große Generalprobe vor der am 6. Mai beginnenden ersten der drei großen Landes-Rundfahrten des Jahres. „Ich stehe am Start am Montag und will testen, wie meine Form für den Giro ist“, sagte Ackermann, der bei dem wichtigen Etappenrennen „vorne mitfahren will“.