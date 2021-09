Armstrong und Ullrich strampeln gemeinsam auf Mallorca

Einst Rivalen auf dem Rad, heute Freunde: Lance Armstrong (l) und Jan Ullrich. Foto: Gero Breloer/dpa (Bild: dpa) (Foto: Gero Breloer/dpa)

Palma de Mallorca - Bei ihrem Treffen auf Mallorca sind die früheren Widersacher Lance Armstrong und Jan Ullrich auch zusammen Rad gefahren.

Dies schrieb der 50 Jahre alte Amerikaner bei Twitter. «Das bedeutet mir die Welt, mit @JanUllrich5 eine Radtour zu absolvieren und auf dem Rad von ihm in den Arsch getreten zu bekommen. Wer sagt, dass großartige Rivalen keine Freunde sein können?», fragte Armstrong in dem Post mit zwei Bildern. Einmal legt Ullrich den Arm um ihn, einmal geben sich die beiden früheren Rad-Topprofis auf dem Rad die Hand.

Bei dem Treffen in Spanien war auch Armstrongs früherer Helfer George Hincapie dabei. Auch Armstrongs einstiger Teamchef Johann Bruyneel war zugegen. Armstrong und Ullrich hatten sich zu Beginn der 2000er Jahre packende Duelle bei der Tour de France geliefert, aus denen der Amerikaner stets als Sieger hervorging.

Während Armstrong seine Doping-Vergangenheit nach der Karriere einholte, folgte bei Ullrich ein gesundheitlicher Absturz. Zu Armstrongs 50. Geburtstag vor gut einer Woche hatte der 47 Jahre Ullrich in der «Bild am Sonntag» geschrieben: «Vor gut drei Jahren, in der schwierigsten Phase meines Lebens, warst Du, lieber Lance, für mich da. Du hast mir unter die Arme gegriffen und gezeigt, dass der größte Rivale ein echter Freund werden kann. Deine Unterstützung hat dazu beigetragen, dass ich heute wieder gesund bin und mein Leben im Griff habe.»

